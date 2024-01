Sem Dorival, São Paulo busca técnico tendo calendário cheio e final próxima

Agora à procura de um novo técnico, o São Paulo terá um início de ano agitado dentro e fora de campo. O São Paulo fará sua estreia no Paulista daqui 12 dias. O primeiro compromisso do time tricolor no torneio estadual está marcado para o dia 20 de janeiro, no Morumbi, contra o Santo André.





O time tem ainda outros três jogos pelo estadual programados para janeiro: Mirassol (23), Portuguesa (27) e Corinthians (30).





O principal compromisso do clube tricolor neste começo de ano também está próximo. Ainda sem palco confirmado, a final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, está prevista para ser disputada no dia 3 de fevereiro.



