Abel usa receita de Endrick com Estevão, e Palmeiras vê passagem de bastão

O Palmeiras vive uma contagem regressiva para se despedir de Endrick, mas a "receita" usada por Abel Ferreira para consolidar o camisa 9 no time profissional serve de inspiração para cuidar de uma nova joia, Estevão . Com o camisa 9 de malas prontas para o Real, o clube já vê um novo astro prestes a despontar e assumir o protagonismo que hoje é do ainda companheiro de time.



O atacante de 16 anos foi um dos destaques contra o Liverpool-URU e marcou pela primeira vez como profissional. Estevão estreou na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 e tem seis jogos nesta temporada, sendo o da última quinta-feira como titular.

Abel Ferreira, porém, tratou de "cortar" a empolgação com a Cria da Academia e o mandou para a Disney. O português teve a mesma postura quando Endrick, ainda na base, chamou a atenção. O treinador, inclusive, foi questionado se não levaria o então atacante de 15 anos para o Mundial de Clubes 2022.



"Este moleque [Estevão] não tem nem 30 anos, nem maior de idade é. Tem que ouvir os conselhos dos pais. O que digo a ele é o que digo aos meus filhos e filhas: tudo no tempo de Deus. Sejam felizes. Quando tiver que ir a Disney, vai, porque o outro [Endrick] também foi e acabou vendido para o Real Madrid. É dar os parabéns aos pais dele, ele é um bom moleque", disse Abel Ferreira.

Abel quer seus jovens jogadores com os "pés no chão" e sabendo lidar com os elogios e cobranças. No começo do Campeonato Paulista de 2023, ele se recusou a responder perguntas sobre Endrick, que enfrentava um jejum de gols.



Endrick teve uma sequência no banco antes de estrear pelo Palmeiras, já Estevão demorou para ser titular. O camisa 9 foi relacionado pela primeira vez no clássico contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, e só estreou no mês seguinte. Estevão, por outro lado, só conseguiu espaço como titular na última quinta-feira.

E os companheiros de time também entram na "blindagem". Raphael Veiga exaltou o talento de Estevão, mas destacou que o menino só tem 16 anos. Já Gustavo Gómez afirmou que o elenco tenta deixar o jovem tranquilo para desenvolver seu futebol.



A estratégia deixou o camisa 41 à vontade para ser titular na Copa Libertadores e garantir a liderança do Grupo F: "Ansiedade não bateu porque é no campo que me sinto feliz e me divirto. Hoje, o Palmeiras proporciona tudo para a gente da base. A gente entrega bem. O profissional nos agrega bastante", falou.

O jovem, porém, tem cuidado ao falar em uma "passagem de bastão", já que Endrick deixará o Palmeiras no meio do ano. O camisa 9 já tem contrato com o Real Madrid.



"Ele [Endrick] vai fazer falta, é um jogador importante, e vamos tentar recompor, o Palmeiras tem excelentes peças. Que a gente venha crescer cada vez mais", disse Estevão.



A torcida, porém, já está empolgada com Estevão, que está na mira de gigantes europeus. O menino foi ovacionado em campo e desperta interesse de clubes como Barcelona e Chelsea.