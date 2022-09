Adilson Batista comemora vitória do Londrina EC: 'É um time de alma'

O técnico Adilson Batista ressaltou mais uma uma vez o espírito de luta do Londrina na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na noite de sábado (10), no estádio do Café. O treinador também vibrou muito e foi comemorar com a torcida ao final da partida.





Com a vitória, o LEC chegou aos 44 pontos e encostou no Vasco, quarto colocado e que tem 45 pontos, e que joga no domingo (11) diante do Grêmio, em Porto Alegre, no fechamento da 29ª rodada da série B.

"O Londrina é um time de alma, de doação, de entrega, de dedicação e sacrifício. E o torcedor faz parte disso. Muito obrigado por incentivar e acreditar neste elenco", frisou o comandante alviceleste em entrevista coletiva.





