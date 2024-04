Rojas consegue liberação do Corinthians na Fifa e reforça time de Messi

O meia Matías Rojas, que deixou o Corinthians no início do mês passado após acionar a Fifa contra o alvinegro, conseguiu a liberação do clube para assinar com o Inter Miami (EUA), time que tem Lionel Messi no elenco.



O paraguaio foi anunciado como reforço pelo clube norte-americano no início da tarde de hoje. "Estar em um clube espetacular como o Inter Miami é a realização de um sonho. Estou animado para jogar e ajudar meus companheiros", disse o meia ao site da equipe.

Rojas obteve o ITC (certificado internacional de transferência) da Fifa para ser regularizado e, portanto, está liberado para atuar.



O Corinthians emitiu uma nota confirmando a liberação para que o jogador possa "exercer sua atividade profissional", mas ressaltou que eventuais valores devidos estão na alçada da Fifa.

O acerto, porém, não anula o processo em andamento. O Corinthians prevê que o desenrolar do caso, aliás, só saia entre maio e junho.