Cenário de brasileiros na Libertadores tem altitude e dupla em perigo

A terceira rodada da fase de grupos da Libertadores começa nesta terça-feira (23), e os sete times brasileiros envolvidos no torneio entram em campo em situações bastante diferentes: os cenários vão desde times que são líderes, outros que podem encaminhar a classificação, e até alguns que ocupam a lanterna e que precisam vencer para sair do sufoco. Veja a situação das equipes.

FLUMINENSE





O Fluminense soma quatro pontos e está no topo do Grupo A, com Colo-Colo (três pontos), Cerro Porteño (três pontos) e Alianza Lima (um ponto) fechando a chave. Uma vitória carioca sobre os paraguaios, em Assunção, encaminha a vaga do time de Fernando Diniz às oitavas de final.

Jogo da 3ª rodada: Cerro Porteño x Fluminense, quinta (25), às 19h





SÃO PAULO



O time tricolor vai estrear Luis Zubeldía no comando técnico contra o Barcelona-EQU em jogo-chave: o São Paulo é o 2° colocado do Grupo B com três pontos, um atrás do líder Talleres e um à frente dos equatorianos. Uma derrota pode transformar os paulistas em lanternas da chave, enquanto uma vitória alivia de vez a situação.

Jogo da 3ª rodada: Barcelona-EQU x São Paulo, quinta (25), às 21h

GRÊMIO E BOTAFOGO





Gaúchos e cariocas vivem cenário complicado nos Grupos C e D, respectivamente. Os dois estão zerados e veem seus oponentes ao menos três pontos à frente. O Grêmio joga fora de casa, enquanto o Botafogo aposta no "tapetinho" do Nilton Santos para desencantar.

Jogos da 3ª rodada: Estudiantes x Grêmio, terça (23), às 19h; Botafogo x Universitario, quarta (24), às 19h





FLAMENGO



A equipe treinada por Tite é 2ª colocada do Grupo E, com quatro pontos, e tem uma altitude de 3,6 mil metros pela frente: o Flamengo encara o líder Bolívar (seis pontos), em La Paz, e ultrapassa o rival em caso de vitória. Uma derrota, no entanto, pode custar o 2° lugar - isso acontece caso o Millonarios vença o Palestino e tire o saldo de gols em relação aos cariocas.

Jogo da 3ª rodada: Bolívar x Flamengo, quarta (24), às 21h30

PALMEIRAS





O Palmeiras soma quatro pontos e lidera o Grupo F no critério de números de gols marcados em relação ao Independiente Del Valle, que também vive bom momento. Os dois medem forças em Quito, e quem levar a melhor fica mais uma rodada no topo - Liverpool-URU e San Lorenzo, ambos com um ponto, são os outros adversários.

Jogo da 3ª rodada: Independiente Del Valle x Palmeiras, quarta (24), às 21h30





ATLÉTICO-MG





O clube mineiro, com seis pontos conquistados, vive a situação mais tranquila entre os brasileiros. O Atlético-MG joga em casa contra o Peñarol (três pontos) e pode ficar a um passo de cravar sua vaga nas oitavas de final se o Caracas (zero ponto) superar o Rosario Central (três pontos).

Jogo da 3ª rodada: Atlético-MG x Peñarol, terça (23), às 21h