Amazonas vence e derruba invencibilidade e liderança do Santos na Série B

O Amazonas somou 4 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Foi a primeira vitória do clube na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Santos perdeu para o Amazonas por 1 a 0 neste sábado (11) em jogo da quarta rodada da Série B do Brasileirão. A partida foi realizada na Arena da Amazônia, em Manaus. Ênio marcou o gol amazonense aos 19 minutos do 1º T.

Como foi o jogo





O Santos foi a Manaus com 3 vitórias no Brasileiro e o Amazonas ainda não tinha vencido. A distância entre os adversários na tabela não apareceu no campo, com os anfitriões anulando as criações santistas e pressionando no campo de ataque no início.



O Amazonas criou chances de perigo logo no começo do jogo. Apesar de João Paulo salvar o Santos em pelo menos duas boas oportunidades, o time da casa insistiu e abriu o placar em jogada individual de Ênio.

Fábio Carille mudou as peças para o segundo tempo e o Santos começou a responder. Rincón e Ferreira, que vieram do banco, criaram a primeira jogada de perigo e o gol até saiu, mas foi anulado por impedimento. No final do jogo, os visitantes jogavam com apenas um zagueiro em campo.



Apesar de ter melhorado na etapa final, o Peixe não conseguiu aproveitar as jogadas criadas. O time não foi bem tecnicamente e não se encontrou no coletivo.

A estratégia do Amazonas depois de marcar o gol foi praticamente defensiva. Com isso, o jogo ficou morno e sem criatividade.