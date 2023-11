Ancelotti concorda com Mourinho sobre ser loucura sair do Real Madrid

Carlo Ancelotti concordou com a declaração feita por Mourinho sobre ser uma loucura sair do comando do Real Madrid.







"Essa é a opinião dele, mas estou bastante de acordo com isso. Me encontro muito bem aqui e veremos o que acontece no futuro. Não tenho nenhuma pressa, estou muito contente, muito focado nas partidas que temos que jogar, e tentar fazer o melhor", disse ao canal de televisão DSports.





Na última semana, Mourinho disse que acreditava na permanência do italiano no Real e brincou que "só um louco como ele [Mourinho]" deixaria o clube merengue por conta própria.

Ancelotti é tido como certo pela CBF para assumir a seleção brasileira em 2024, após o fim de seu contrato com o Real Madrid.





O treinador já foi questionado em diversas oportunidades sobre o Brasil e nunca confirmou qualquer tipo de contato, contradizendo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que diz ter tudo acertado com o técnico.

Já classificado para as oitavas da Champions, o Real Madrid entra em campo na tarde desta quarta-feira (29) para enfrentar o Napoli, no Santiago Bernabéu.