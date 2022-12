Técnico Ancelotti está na mira da Seleção brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, estaria na lista dos prováveis substitutos de Tite no comando da seleção brasileira.





De acordo com o portal UOL, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pretende contratar um "treinador de peso" para liderar a pentacampeã e Ancelotti se encaixaria no perfil.

Publicidade

Publicidade





Leia também: Tite diz que termina seu ciclo na seleção brasileira em paz: "É o fim de um ciclo".





A mesma fonte informou que os membros da CBF entraram em contato com o multicampeão italiano, tendo em vista que Tite já havia antecipado sua saída do cargo independentemente do desempenho do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Publicidade

Publicidade





"Carletto" teria se demonstrado "aberto" para conversar sobre o tema, mas somente depois do fim da atual temporada na Espanha, que será em junho de 2023.





O treinador de 63 anos de idade tem contrato até 2024 com o Real Madrid e já poderá iniciar as negociações para ficar livre de seu atual acordo.





Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, declarou publicamente que pretende contratar um técnico estrangeiro para guiar a seleção brasileira. Entre os nomes cogitados estão o do espanhol Pep Guardiola e dos portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus.





Em sua longa carreira, Ancelotti nunca treinou uma seleção, mas foi auxiliar da Itália entre 1992 e 1995, quando iniciou sua trajetória no banco de reservas. O italiano venceu mais de 20 títulos, mas se destaca por ter conquistado quatro Ligas dos Campeões.