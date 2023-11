Ancelotti nega mais uma vez acerto com seleção brasileira

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, negou mais uma vez que tenha acerto para assumir a seleção masculina de futebol do Brasil, mas disse que se sente "orgulhoso" com o interesse.





"Carletto" é o grande alvo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para assumir a vaga atualmente ocupada de forma interina pelo treinador do Fluminense, Fernando Diniz, no entanto, a chegada de fato do italiano ainda não saiu do papel.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, já declarou publicamente que Ancelotti aceitou treinar a pentacampeã mundial, no entanto, a informação foi negada pelo italiano em diversas ocasiões.





"Me dá orgulho que uma seleção como o Brasil fale de mim, mas eu tenho contrato até 30 de junho e não vou falar nada sobre meu futuro até essa data", comentou Ancelotti em uma entrevista coletiva neste sábado (25).





Em meio aos diversos rumores sobre o assunto, o português José Mourinho, técnico da Roma, opinou que seria um erro o italiano deixar o comando dos merengues, principalmente se o Real Madrid quiser renovar o vínculo.