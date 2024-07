"Sou muito maduro para lidar com as críticas", afirma Longuine, meia do Londrina EC

Principal nome do elenco do Londrina, o meia Rafael Longuine sempre conviveu entre os elogios e críticas por parte da torcida alviceleste. Faltava uma grande atuação na Série C e a condição de titular vinha sendo muito contestada por torcedores.







Na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, o camisa 10 fez a sua melhor apresentação no Brasileiro, que foi coroada com o gol que abriu o caminho do triunfo, seu primeiro gol na competição. Ao ser substituído no segundo tempo, foi bastante aplaudido pelo público presente no Café.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"O gol é sempre importante porque te dá uma confiança a mais. Vinha buscando por este momento e fico feliz por ter ajudado com o gol a equipe a vencer", frisou Longuine, em entrevista coletiva na manhã de quinta-feira (25).





O meia participou de todos os 27 jogos do LEC no ano, sendo 25 como titular. Tem dois gols e cinco assistências na temporada. Chegou a perder a posição no início do Brasileiro, mas é homem de confiança de Claudinei Oliveira . O treinador tem ressaltado constantemente que o jogador tem fugido das suas características para se encaixar no esquema tático da equipe.





"Fico feliz pelo respaldo do Claudinei, que é um cara super do bem. Quando ele chegou tivemos uma conversa franca e procuro sempre fazer o meu melhor, seja dentro ou não da minha característica. Sempre em benefício do grupo", apontou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: