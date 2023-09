Antony é reintegrado ao Manchester United após ser interrogado sobre caso de agressão

Antony foi reintegrado ao elenco do Manchester United após ser interrogado pela polícia inglesa sobre caso de agressão da ex-namorada Gabriela Cavallin.







"Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retomará os treinos em Carrington, e ficará disponível para o time, enquanto prosseguem os inquéritos policiais", diz o comunicado publicado pelo clube.





"Como clube, condenamos atos de violência e abusos. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos", completou a nota.

Apesar da reintegração, Antony não vai participar do treino desta sexta-feira (29) nem estará envolvido no jogo do Crystal Palace, no sábado (30).





O United acredita que o brasileiro forneceu evidências suficientes para apoiar suas fortes negações das acusações feitas contra ele, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.

O atacante foi submetido a 'cinco horas' de interrogatório policial na tarde desta quinta-feira S8), ainda de acordo com o veículo.





No dia 15 de setembro, o Manchester anunciou que havia acertado com o jogador para uma 'licença'.

CONFIRA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA





"Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com os inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo.

Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retomará os treinos em Carrington, e ficará disponível para o time, enquanto prosseguem os inquéritos policiais. Isso será mantido sob análise enquanto se aguarda novos desenvolvimentos no caso.





Como clube, condenamos atos de violência e abusos. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos."

A DENÚNCIA CONTRA ANTONY





O conteúdo revelado por Gabriela Cavallin mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.

Um dos vídeos do inquérito a que o UOL teve acesso mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.





Uma troca de mensagens de texto mostra ameaças do atleta após uma crise de ciúmes:

Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder escreveu Antony para Gabriela





O QUE FAZER EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?





Se você está sofrendo violência doméstica, seja ela física ou psicológica, ou conhece alguém que esteja passando por isso, pode ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Ela funciona em todo o país e no exterior, 24 h por dia. A ligação é gratuita.





O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico.





O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180.





Para denunciar formalmente, procure a delegacia próxima de sua casa ou então faça o boletim de ocorrência eletrônico, pela internet.