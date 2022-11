Argentina revela lista de convocados para Copa do Mundo

Com a presença de Paulo Dybala, a Argentina divulgou nesta sexta-feira (11) os 26 jogadores que defenderão o país na Copa do Mundo do Catar.





Um dos principais destaques da lista revelada pelo técnico Lionel Scaloni é a presença de Dybala, da Roma, que era dúvida em virtude de um problema físico.

O plantel argentino também é composto por vários jogadores que atuam no futebol italiano, como Joaquín Correa, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González e Leandro Paredes.





A bicampeã do mundo é liderada pelo craque Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, que sonha em vencer um Mundial e adicionar mais um título em sua vasta lista.

A Argentina está no grupo C da Copa do Mundo de 2022 e pegará Arábia Saudita, México e Polônia.

