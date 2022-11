Brasil e Argentina são favoritos na Copa, mas e Uruguai e Equador?

Está prestes a começar o maior espetáculo futebolístico do planeta: a Copa do Mundo, que nesta edição de 2022 será disputada no Catar. A cerimônia de abertura será no dia 20 de novembro e o encerramento, com a grande final, em 18 de dezembro, no Estádio Lusail.





No primeiro jogo da Copa teremos a seleção do país-sede, o Catar, enfrentando a Seleção do Equador no Estádio de Al Bayat – um estádio em formato de tenda inspirado nas barracas utilizadas pelos nômades da região. Esse belo estádio com capacidade para 60.000 torcedores fica na cidade de Al Khor, situada a pouco mais de 35km da capital Doha.





Se o estádio pode ser mais impressionante que o jogo de abertura em si, vale a pena ficar de olho em uma coisa. Para a imprensa internacional e para as grandes casas de apostas, o Brasil e a Argentina estão entre os favoritos a ganhar a competição.





As duas seleções chegaram a Copa de maneira invicta, além de terem em seu currículo vários títulos mundiais, tendo o Brasil cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e a Argentina dois títulos (1978 e 1986).





Mas o favoritismo não ganha jogo e o continente sul-americano chega ao Catar com mais duas seleções com objetivos bem definidos, que é chegar o mais longe possível: são as Seleções do Uruguai e do Equador. Afinal, ninguém acreditava na Croácia em 2018, não é mesmo?





Dentre os europeus, os favoritos são a França, atual campeã do mundo e com dois títulos na conta (1998 e 2018), a Alemanha com quatro títulos (1954, 1974, 1990 e 2014), além de outras seleções como a Bélgica, Espanha e Portugal. Mas todas elas estão com problemas ou sofrendo com lesões de suas grandes estrelas. Ou seja, pode ter uma surpresa sim.