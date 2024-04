Atletas protestam contra técnico do Santos em rodada do Brasileiro

As jogadoras do Corinthians fizeram um protesto pouco antes da partida contra o Santos, válida pelo Brasileiro Feminino e disputada na Vila Belmiro. O ato ocorreu contra o técnico Kleiton Lima, que retornou ao clube do litoral mesmo após acusações de assédio por parte de 19 atletas ainda no ano passado.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Perfiladas no gramado da Vila Belmiro, as "Brabas" colocaram mãos na boca e no ouvido durante a execução do hino nacional. As santistas, no entanto, não repetiram o gesto contra o novo treinador.



O ato, que tem referência ao fato de as atletas não serem ouvidas, foi executado novamente pelas jogadoras assim que Vic Albuquerque abriu o placar, ainda na casa dos três minutos, para o Corinthians,

O protesto também ocorreu na partida entre Avaí/Kindermann e Palmeiras, que começou às 20h. Na ocasião, as duas camisas 19 das equipes se viraram de costas enquanto as companheiras taparam a boca na foto oficial da partida -uma referência ao número de denúncias a Kleiton Lima.

Publicidade





O Cruzeiro publicou um vídeo no perfil oficial do clube. "Precisamos juntos lutar contra a cultura de assédio e violência, presente dentro e fora do futebol", diz a publicação.