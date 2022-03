Azuriz faz história e elimina o Mirassol em Pato Branco

O Azuriz venceu o Mirassol por 1x0 a avançou de fase na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (10).

Jogando no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (Sudoeste), a Gralha Azul marcou com Berguinho, logo aos 10 minutos de jogo, e segurou o resultado para garantir a vaga na terceira fase da competição.





Essa é a primeira vez que o Azuriz disputa a Copa do Brasil. Na fase anterior, o time do técnico Fabiano Daitx já havia eliminado outro time paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto. O Mirassol, por sua vez, deixou para trás o Grêmio-RS e veio ao Paraná como uma das melhores equipes do interior de São Paulo.

No entanto, com o gramado encharcado devido à chuva, o Azuriz equilibrou o jogo e conseguiu atacar o Mirassol desde o início. Com apenas 10 minutos de partida, Hugo fez boa jogada pela direita e, no cruzamento, a bola sobrou para Berguinho estufar as redes dos visitantes.





O Mirassol tentou responder com chutes de longa distância, mas não conseguiu o empate. O time paulista ainda reclamou de um pênalti após a bola tocar na mão do zagueiro Vinícius Guarapuava, mas o árbitro nada marcou. Melhor para o Azuriz, que segurou a vantagem e garantiu a vaga, para a festa da torcida que lotou o estádio em Pato Branco.





Agora, a Gralha Azul aguarda a definição dos outros classificados e o sorteio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para conhecer o adversário da próxima fase.