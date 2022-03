Novo treinador do Londrina pede que "torcedor abrace o time e jogue junto"

O técnico Adilson Batista iniciou na terça-feira (8) o seu trabalho no Londrina. Foram duas sessões de treinos no primeiro dia do treinador no clube. Pela manhã, Batista foi apresentado ao elenco, ao lado de toda a cúpula diretiva do LEC, inclusive com a presença do gestor Sérgio Malucelli.



Adilson Batista terá cinco dias de treinamentos até a sua estreia, no domingo (13), às 11h, contra o Athletico, no estádio do Café, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.



A chegada do experiente treinador foi bem recebida por grande parte da torcida alviceleste. Muitas mensagens de otimismo e apoio foram registradas nas redes sociais do clube. Adilson Batista agradeceu pela recepção e pediu apoio dos torcedores no restante da temporada.







Só tenho que agradecer e retribuir com muito trabalho, dedicação, empenho e resultados. Peço que o torcedor abrace o time, saiba das dificuldades do campeonato e jogue junto. Tenho uma expectativa muito grande de termos um time competitivo e com todos unidos quem sabe podemos relembrar aquele grande Londrina dos anos 1980, do final da década de 1970", afirmou, em depoimento aos canais oficiais do LEC.







