Barriga cheia na pré-temporada é arma do Corinthians para voar em 2025

O Corinthians tem uma estratégia bem definida para entrar 2025 com o elenco em alta. A comissão técnica do Timão concentrou o plantel no CT Joaquim Grava e planejou treinos em dois períodos, com "sobrecarga" necessária para a curtíssima pré-temporada e uma superalimentação.





CINCO REFEIÇÕES E TREINOS EM DOIS PERÍODOS





Concentrado desde a última quarta-feira (7), o elenco alvinegro tem feito cinco refeições diárias -café da manhã, lanche da manhã, almoço, jantar e lanche da noite- além da suplementação feita pela equipe nutricional. Essa 'carga' de alimentos não é usual fora desse período inicial do ano.





A alimentação reforçada faz parte da estratégia para recuperar os atletas em tempo recorde par ao Campeonato Paulista, uma vez que os treinos estão acontecendo em dois períodos, tanto de manhã quanto pela tarde, em mais de oito horas diárias.





Por exemplo, na última quinta-feira (8), o time alvinegro teve agenda cheia, com duas ativações na academia. Primeiro, os atletas fizeram treino físico e realizaram uma atividade externa na caixa de areia. Durante a tarde, estiveram na academia pela segunda vez e foram ao gramado para realizar um exercício tático de ataque contra defesa.





A boa notícia para a comissão alvinegra é que, apesar do pouco tempo para pegar ritmo, o elenco se reapresentou em boa forma física. A reportagem apurou que, após as avaliações internas, a média física dos jogadores foi "nota 7", número acima da média para início de ano.





Entre os exemplos positivos do plantel estão o lateral Palacios e o meia Maycon. Ambos se recuperam de lesões graves e podem ter seus retornos adiantados pela boa evolução física. Palacios pode até reestrear durante a primeira fase do campeonato estadual após um ano afastado dos gramados.





CONCENTRAÇÃO NO CENTRO DO TRABALHO





Com o início iminente do Paulista, a comissão de Ramón Díaz foi "obrigada" a adotar a concentração como estratégia para impulsionar a pré-temporada. O time ficará concentrado no CT em dois intervalos: de 8 a 11 e de 13 a 15 de janeiro.





A equipe do CT controla 100% o ambiente dos jogadores, contando com a alimentação, horas de sono e interferências externas.





O Timão estreia no Paulistão na próxima quinta-feira (16), diante do Red Bull Bragantino. A partida será realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília).