Batista comemora 'casal 20' do Londrina EC: Coutinho e Gabriel Santos

Se a campanha na Série B ainda é irregular e não inspira confiança total do torcedor, o ataque do Londrina tem se mostrado eficiente até aqui. Muito graças à dupla de atacantes Douglas Coutinho e Gabriel Santos.

Ao lado de Caprini, Coutinho e Santos estão entre os mais regulares do time neste início da Série B e já caíram nas graças da torcida. Na vitória contra o Operário foram fundamentais. Coutinho deu a assistência para Gabriel abrir o placar e fez o gol da vitória no fim.

Douglas Coutinho é o artilheiro da equipe na temporada, com seis gols, sendo dois na Série B. Tem ainda duas assistências no Brasileiro. Gabriel Santos é o goleador do clube na competição, com três gols e uma assistência. A dupla fez cinco dos nove gols que o Tubarão marcou até aqui.





"É o meu casal 20, lembram de Assis e Washington? Um estilo um pouco diferente. Joguei com o Assis, muito técnico e um belíssimo jogador. Já o Washington um pouco diferente. O Gabriel tem uma velocidade impressionante e o Coutinho é um atleta mais rodado, experiente, com boa técnica, bom fundamento e boa tomada de decisão", elogiou o técnico Adilson Batista.





Washington e Assis formaram uma das maiores duplas do futebol brasileiro nas décadas de 1970 e 1980 e ficaram conhecidos como Casal 20, nome inspirado numa série de TV norte-americana de muito sucesso na época. Primeiro no Athletico e depois no Fluminense, onde foram campeões brasileiros em 1984. Ambos morreram em 2014, em uma diferença de apenas 42 dias entre um e outro.

