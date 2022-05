Londrina EC terá Chape em má fase para tentar inédita 2º vitória seguida

Uma vitória leva ao pelotão de cima. Uma derrota joga para a zona do perigo. Esta tem sido a tônica da Série B do Brasileiro ao final da nona rodada, que foi encerrada na tarde deste domingo (29) com a partida entre Vila Nova e Grêmio, no estádio Serra Dourada, que ficou no 0 a 0, apesar de um confronto movimentado. O resultado fez com o que o Tricolor gaúcho pulasse para 5º, enquanto que o time goiano despencou para penúltimo lugar.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Já o Londrina começa a semana no meio da tabela, numa situação muito mais tranquila do que a semana anterior. O triunfo em casa sobre o Operário deixou o Tubarão na nona colocação, com 11 pontos. Apesar da posição, o LEC está apenas dois pontos de distância do primeiro clube que figura na ZR, que é o Náutico, e a quatro pontos da última equipe do G4, o Sport. O Náutico, inclusive, teve uma semana ruim. O empate sem gols com o Ituano fez com que o Timbu entrasse na área descenso.

Continua depois da publicidade





Quem segue na zona de rebaixamento é o Guarani. O lanterna da competição perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Castelão, no sábado (28). O Bugre acumula apenas uma vitória na segunda divisão nacional, com outras cinco igualdades e três reveses. Outro time que não atravessa boa fase é o próximo adversário do Londrina. Em 10ª, a Chapecoense está a cinco rodadas consecutivas sem somar três pontos. São duas derrotas e três empates. Contra a equipe catarinense o Tubarão tentará a inédita segunda vitória consecutiva no campeonato, sexta-feira (3), às 19h, na Arena Condá.





Na briga pelo acesso o Cruzeiro segue sobrando. Na sexta-feira (27), a Raposa venceu o Criciúma, fora de casa, por 1 a 0. O time mineiro chegou aos 22 pontos, cinco a mais que o vice-líder Vasco, que galgou a posição ao bater o Brusque por 2 a 0, no São Januário. Completam o grupo Bahia e Sport. O outro paranaense na Série B, Operário, está estacionado em 12º.





A 10ª rodada será aberta na terça-feira (31), com Sport e Ponte Preta. A rodada terá clássico alagoano com CRB x CSA e encontro de equipes grandes, com Vasco x Grêmio, na quinta-feira (2), às 20h, no Rio de Janeiro. Os outros confrontos são Guarani x Vila Nova, Chapecoense x Londrina, Operário x Cruzeiro, Brusque x Náutico, Novorizontino x Sampaio Corrêa, Bahia x Criciúma e Tombense x Ituano.

Continua depois da publicidade





Saiba mais na Folha de Londrina.