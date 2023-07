Brasil goleia na estreia na Copa do Mundo

A seleção brasileira mostrou em sua estreia na Copa do Mundo feminina, nesta segunda (24), que não é mais tão dependente de Marta. Sem sua maior estrela, que ficou no banco, o Brasil fez um jogo consistente e até com requintes de brilho na goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, em Adelaide, na Austrália.





Com três gols, Ary Borges, jogadora de 23 anos do Racing Louisville (EUA), foi o grande nome da partida. Conterrânea de Marta, a alagoana pode ser um dos símbolos da nova geração do futebol feminino. Esta é sua primeira Copa, enquanto Marta, com 37, disputa seu sexto e último mundial. Emblemático que a "rainha" tenha substituído a novata aos 30 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava consolidado.

Com a vitória, o Brasil lidera o grupo F, já que França e Jamaica empataram por 0 a 0, no domingo (23). Na segunda rodada, as brasileiras encaram as francesas, no sábado (29), às 7h (de Brasilia), em Brisbane.





