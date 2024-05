Brasileiros do Real Madrid terão prazo maior para se apresentar à seleção

Convocados para a Copa América, o zagueiro Eder Militão e os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior vão se juntar à seleção brasileira apenas no dia 5 de junho. Os demais atletas do futebol europeu se apresentam já no dia 30 de maio, em Orlando, nos EUA.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Jogadores do Real Madrid, da Espanha, eles disputam a final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, no dia 1º, em Wembley, na Inglaterra.

Publicidade



A programação prevista é que todos os atletas que jogam nas ligas europeias se apresentem no dia 30. Os atletas que jogam no futebol brasileiro no dia 3, como é a Data-Fifa. E os três que vão estar na Champions vão se reapresentar dia 5, pela manhã, e à tarde já vão trabalhar com o grupo. Teremos o grupo completo a partir do treinamento do dia 5. Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções.