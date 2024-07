Campeonato Brasileiro abre o returno neste fim de semana

Em meio às disputas dos Jogos Olímpicos de Paris, o Campeonato Brasileiro dá início ao returno da competição neste fim de semana. A 20ª rodada marca cinco jogos no sábado (27) e mais cinco no domingo (28).







Palmeiras e Vitória abrem o segundo turno do Brasileirão, às 19h, no Allianz Parque. O Verdão tenta se recuperar da derrota para o Fluminense e não perder contato com o líder Botafogo, que soma 40 pontos contra 36 do time paulista.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As novidades à disposição do técnico Abel Ferreira podem ser Estêvão e Mayke, que voltaram a treinar e estão liberados pelo departamento médico.







Quem também entra em campo no sábado é o líder Botafogo, que recebe o Cruzeiro, às 21h30, no Nilton Santos. O Alvinegro defende uma invencibilidade de seis partidas, enquanto a equipe mineira busca uma vaga no G4. O Cruzeiro tem 32 pontos, na quinta colocação, um ponto a menos que o Fortaleza.



Publicidade





O time cearense faz confronto direto com o São Paulo, às 21h30, na Arena Castelão. O Tricolor, que empatou com o Botafogo na última rodada, é o sexto colocado, com 32.







O técnico Luis Zubeldía não poderá contar com o meia Lucas, suspenso. Wellington Rato deve entrar no seu lugar.



Publicidade





No domingo, o Corinthians encara o Atlético-MG, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Timão segue a sua luta para se distanciar da zona do rebaixamento.







Com duas vitórias e um empate - na quinta-feira ficou no 2 a 2 com o Grêmio, em Itaquera - sob o comando do técnico Ramón Díaz, o Alvinegro é o 14º colocado, com 19 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.







O Flamengo recebe o lanterna Atlético-GO, às 16h, no Maracanã, e tem a chance de encostar no Botafogo. O rubro-negro tem três pontos a menos que o rival.