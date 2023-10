Campeonato Brasileiro: Palmeiras derrota São Paulo em goleada de 5 a 0

O Palmeiras goleou o São Paulo por 5 a 0, na noite de quarta-feira (25) no Allianz Parque, e assumiu a 3ª posição da classificação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos.





Apostando em uma formação com três zagueiros e dois laterais avançados, o Alviverde dominou o confronto desde o primeiro tempo, no qual marcou três vezes, com Breno Lopes, duas vezes, e com Piquerez.





Enfrentando um adversário tão superior, o técnico Dorival Júnior fez mudanças no intervalo, mas o Tricolor ficou ainda mais fragilizado e sofreu mais dois gols, de Marcos Rocha e de Piquerez.