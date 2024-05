CBF anuncia volta do Campeonato Brasileiro a partir de 1º de junho

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol ) anunciou nesta terça-feira (21) a retomada do Campeonato Brasileiro a partir de 1º de junho. A competição foi suspensa no último dia 15 em decorrência da tragédia climática que devastou cidades em todo o estado do Rio Grande do Sul.



Em nota, a entidade informou que o certame será retomado com a ordem atual das rodadas, desta forma, a próxima disputa será referente à sétima rodada, que estava prevista para ser realizada no último de fim de semana.

A decisão da CBF foi tomada de forma independente. No comunicado, a confederação afirmou que essa determinação não causará prejuízo às deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico marcado para o dia 27 de maio de 2024, quando os clubes vão se reunir para debater a continuidade do Nacional.



Quando decidiu suspender a competição, a entidade informou que tomou a medida a pedido de 15 dos 20 clubes participantes da Série A do Nacional.

As equipes do Rio Grande do Sul estão sem jogar desde a última semana de abril, quando começaram as chuvas que devastaram cidades em todo o estado. Alguns jogadores e funcionários dos clubes participaram do resgate de vítimas como voluntários.



Os estádios de Porto Alegre ainda estão indisponíveis por conta das enchentes na cidade. Desta forma, os clubes do Sul vão mandar seus jogos em outras localidades.

O Grêmio vai mandar sua partida contra o Red Bull, pela sétima rodada, no Couto Pereira, em Curitiba, e vai receber o Botafogo, pela nona rodada, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.



Pela oitava rodada, o Internacional atuará como mandante contra o São Paulo no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

"Quanto às partidas canceladas dos clubes gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário", diz trecho do comunicado da CBF.