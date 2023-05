CBF divulga que Ramon Menezes convocará seleção brasileira no domingo

Após longo período de indefinição, a CBF anunciou que Ramon Menezes será o responsável por convocar a seleção brasileira para os próximos amistosos.







Ramon anunciará a lista de convocados neste domingo, às 11h30 (de Brasília). O evento ocorrerá na sede da CBF, no Rio de Janeiro.





O Brasil disputará dois amistosos em junho. As partidas serão contra Guiné, no dia 17, em Barcelona, e contra Senegal, no dia 20, em Lisboa.

Ramon Menezes está com a seleção sub-20 na Copa do Mundo da categoria. O treinador comandará a equipe no sábado, em partida contra a Nigéria, na Argentina, e viaja ao Brasil na sequência para anunciar a convocação.





Esta será a segunda vez que Ramon será técnico da seleção principal. Sua estreia comandando a Amarelinha foi na derrota por 1 a 0 em amistoso contra Marrocos.





A seleção está sem técnico desde a Copa do Mundo do Qatar. Já são mais de cinco meses desde que Tite deixou o cargo após queda para a Croácia nas quartas de final.