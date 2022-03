Chelsea vira sobre o Lille e avança na Liga dos Campeões em meio a futuro incerto

Mesmo sem conseguir fazer uma partida em alto nível, o Chelsea conseguiu conter o ímpeto do Lille, além da pressão vinda das arquibancadas do estádio Pierre-Mauroy, e voltou a derrotar a equipe francesa nesta quarta-feira (16), por 2 a 1, de virada.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Com um placar agregado de 4 a 1, o atual campeão da Liga dos Campeões avançou novamente às quartas de final –na ida, havia vencido em Londres por 2 a 0.



Apesar de boa vantagem no jogo de ida, a classificação chegou a ficar ameaçada durante grande parte do primeiro tempo. Além de abrir o placar com Burak, aos 38, de pênalti, o time da casa não deixou os visitantes darem nenhum chute a gol. No único vacilo, porém, Pulisic empatou nos acréscimos.



O golpe no fim da etapa inicial tirou energia dos franceses, que não conseguiram voltar para a etapa complementar com a mesma postura ofensiva. Para piorar, o Chelsea ainda chegou ao segundo gol, com Azpilicueta, aos 26.

Continua depois da publicidade



A essa altura, o Lille precisava marcar, pelo menos, três gols para levar a disputa para a prorrogação, uma vez que não há mais o gol de visitante como critério de desempate. Mas nem descontar mais o placar os donos da casa conseguiram.



Sem ser brilhante, o Chelsea conseguiu segurar a vantagem e avançou no mata-mata, dando uma certa tranquilidade para o clube.



Enquanto isso, fora de campo, o futuro da equipe londrina segue incerto devido à situação de seu dono, o bilionário Roman Abramovich. O magnata é alvo de sanções impostas pelo governo britânico a cidadãos russos que têm residência britânica, como consequência da guerra na Ucrânia.



O impacto no dia a dia do time é enorme. A agremiação está proibida de ter novas receitas. Isso significa estar proibido de negociar jogadores, assinar outros contratos de patrocínio, vender ingressos e produtos oficiais.



Para continuar funcionando, precisou obter uma licença oficial. Pode jogar, pagar funcionários e permitir que torcedores donos de ingressos para toda a temporada entrem no estádio. Também está autorizado a receber verbas já acordadas antes da punição, como o dinheiro dos contratos de TV. Mas "verbas novas" não podem entrar.



A única solução, no momento, para escapar das restrições é Abramovich vender a agremiação. O magnata já informou que essa é justamente sua intenção. O futuro da equipe depende disso.



Na Itália, a Juventus foi eliminada nesta quarta-feira (16) pelo Villarreal. Depois de um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Espanha, os italianos acabaram derrotados em casa, por 3 a 0.



Gerard Moreno, Pau Torres e Arnaut Groeneveld marcaram os gols que definiram o placar, já na parte final do segundo tempo. O primeiro balançou as redes aos 33 minutos, o segundo ampliou aos 40, enquanto o terceiro fechou a conta nos acréscimos, de pênalti.