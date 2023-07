Com 75% de chances de queda, Londrina EC já usou 56 jogadores em 2023

A péssima campanha do Londrina na Série B é reflexo do planejamento feito pela gestão de futebol em 2023. Ou da falta dele. A constante chegada e saída de jogadores e treinadores reflete no desempenho em campo. O LEC fechou o primeiro turno do Brasileiro com o pior desempenho desde que voltou a disputar a competição, em 2016.







A derrota para o Botafogo-SP, na segunda-feira (24), no estádio do Café, aumentou a crise no Alviceleste. O clube terminou a primeira metade da competição na penúltima colocação, com 14 pontos. Como consequência, a direção de futebol decidiu rescindir o contrato de seis jogadores ontem. J

á não fazem mais parte do clube o zagueiro Patrick, que recebeu uma proposta de fora do país e pediu para sair, os laterais Leo Morais e Nicolas, o volante Natham e os atacantes Júnior Dutra e Clayton. A promessa do clube é voltar ao mercado em busca de ao menos mais três reforços até o dia 2 de agosto, quando fecha a janela de transferências.







O Londrina fechou o primeiro turno da Série B na penúltima colocação, com 14 pontos, e apenas 24% de aproveitamento. Foram 19 jogos, com quatro vitórias, dois empates e 13 derrotas - é o time que mais perdeu na competição. São 17 gols marcados e 31 sofridos, a defesa mais vazada do Brasileiro. O LEC venceu apenas um jogo nas últimas 12 rodadas.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: