Com desfalques, Londrina EC treina no Café para pegar a Chape

O Londrina treinou na manhã desta quarta-feira (7), feriado nacional da Independência do Brasil, com portões abertos ao torcedor no estádio do Café. Em razão do tempo chuvoso e da temperatura baixa, o público foi bem pequeno no treinamento.





O técnico Adilson Batista não pôde contar com as presenças do zagueiro Gustavo Vilar e do lateral Alan Ruschel. Vilar permaneceu no CT, em razão de dores musculares. Já Ruschel, fez trabalhos físicos individuais. Os dois, no entanto, devem estar em campo no sábado (10) quando o Tubarão recebe a Chapecoense, às 18h30, pela 29ª rodada da série B.





Batista realizou um treino tático e posicionou a equipe com quatro atacantes: Caprini, Leandrinho, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. O meio-campo teve apenas João Paulo e Gegê. Mandaca treinou no time reserva. Adilson Batista usou uma formação com quatro atacantes no jogo contra o CRB, quando o LEC venceu por 1 a 0, no estádio do Café.





