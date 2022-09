Adilson Batista projeta Londrina 'ideal' contra a Chapecoense

O Londrina terá uma semana cheia de preparação e com todo o elenco à disposição para o confronto com a Chapecoense, no sábado (10), no estádio do Café, pela 29ª rodada da Série B. Depois da derrota para o Operário, o Tubarão vai em busca da reabilitação.





O técnico Adilson Batista poderá escalar o LEC "ideal" para o jogo com os catarinenses. Poupado em Ponta Grossa, o lateral-esquerdo Alan Ruschel estará à disposição do treinador. Ruschel viajou com a delegação para a partida com o Operário, mas a decisão da comissão técnica e do departamento médico foi em poupá-lo, em razão de dores musculares.

Publicidade

Publicidade





O objetivo foi preservar o jogador e evitar uma lesão mais grave, de olho no duelo com a Chapecoense. Como não tem contusão, Ruschel está liberado para treinar normalmente ao longo da semana. O retorno do lateral deve ser a única alteração na equipe em relação ao time que começou a partida no Germano Krüger.





Nas duas últimas rodadas, Adilson não conseguiu escalar força máxima. Na vitória contra o CRB, o capitão João Paulo cumpriu suspensão pelo cartão amarelo e foi substituído por Gabriel Santos. E, em Ponta Grossa, a ausência de Alan Ruschel, substituído por Eltinho. No segundo tempo, Eltinho saiu para a entrada de Felipe Vieira.





O Londrina ocupa a quinta colocação, com 41 pontos, quatro a menos que o Vasco, atual quarto colocado. A Chapecoense, que na última rodada venceu a Ponte Preta por 3 a 0, em Santa Catarina, está na 14ª posição, com 32 pontos, apenas dois acima da zona do rebaixamento.





LEC vai abrir treino neste feriado. Saiba os detalhes na Folha de Londrina.