Com estreia de Zubeldía, São Paulo encara o Barcelona nesta quinta-feira

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (25) no Equador pela terceira rodada da Libertadores e terá como grande novidade a estreia do técnico Luis Zubeldía. O Tricolor enfrenta o Barcelona, às 21h (horário de Brasília), em Guayaquil.





O treinador, que substitui Thiago Carpini, já teve o visto de trabalho regularizado e foi inscrito no BID da CBF. Zubeldía já comandou o time equatoriano entre 2011 e 2012.

O argentino assume o São Paulo na vice-liderança do grupo B com três pontos. O Barcelona vem logo atrás com dois. A liderança é do Talleres, com quatro, e o Cobresal é o lanterna, com um.





Zubeldía acompanhou a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro e iniciou o seu trabalho de campo na segunda-feira, após ser apresentado oficialmente. O treinador vai herdar alguns problemas de contusão e ausências importantes para a sua estreia.

Lucas, James Rodríguez, Rafinha e Wellington Rato seguem machucados e entregues ao departamento médico. A previsão no clube é que Lucas e James devem voltar nas próximas partidas, no máximo até o mês de maio.





Já Rafinha e Rato vão demorar mais tempo para se recuperarem e estarão à disposição apenas a partir das oitavas de final, em caso de classificação do São Paulo. A tendência é que os dois não voltem a jogar antes do mês de junho.





