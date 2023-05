Com gripe e indisciplina no elenco, Londrina EC vai em busca de primeira vitória fora de casa

O Londrina fecha a quinta rodada da Série B nesta segunda-feira (8) diante do Atlético Goianiense em busca dos seus primeiros pontos fora de casa e com o objetivo de se distanciar da parte de baixo da tabela. O confronto começa às 20h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.





O Tubarão teve uma semana de preparação desde o empate com o Criciúma, mas o técnico Alexandre Gallo viu surgirem alguns problemas de última hora que vão impactar diretamente na escalação da equipe.

Publicidade

Publicidade





Um forte quadro gripal tirou o goleiro Lucas Frigeri da partida e abriu espaço para um jovem goleiro que tem nome e sobrenome cravados na história alviceleste. Hélio Miguel Júnior, o Neneca, de 19 anos, jogará pela primeira vez no time profissional.





No LEC desde os 15 anos, o garoto tem o nome e o DNA de uma dos maiores goleiros da história de Londrina. Seu pai, Neneca, foi revelado e encerrou a carreira no Tubarão. Foi campeão paranaense em 1981 e brasileiro pelo Guarani em 1978.

Publicidade





E se tornaria uma lenda no futebol brasileiro ao bater o recorde mundial de permanência sem tomar gols: 1.636 minutos e 18 jogos pelo Náutico, em 1974. A marca foi superada por Mazaropi, do Vasco, em 1978. Neneca faleceu em Londrina em 2015, aos 67 anos.





Inspirado pelo pai, Neneca, que tem 1,92m, passou a integrar o elenco principal do Londrina em 2021 e no início desta Série B se tornou o reserva imediato de Frigeri, em razão da contusão de Saulo. Agora tem a chance de começar a escrever a sua própria história, com as benções do inesquecível Neneca.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.