Com Mbappé de saída, PSG vê supertime ruir e terá de se reinventar de novo

O brasileiro entrou para a lista de desejos do Al-Hilal após recusa de Messi. A informação é da emissora americana CBS Sports.

Xavi afastou rumores de volta do atacante ao Barcelona: "A princípio, ele não está na lista", afirmou o comandante blaugrana em entrevista para o canal da Twitch 'Jijantes FC.





Guardiola, técnico do Manchester City, se interessou por Neymar. Segundo o jornal francês L'Équipe, o treinador fez uma ligação para saber como está a situação do jogador no PSG. As chances de acerto, porém, são baixas.

Manchester United e Newcastle também estão no radar. A imprensa europeia afirmou que os Red Devils têm conversas avançadas com o PSG sobre a contratação do brasileiro; já o Newcastle quer Neymar para o "projeto Champions".