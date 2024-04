Com novo volante, Londrina EC chega a 12 contratações para a Série C

O Londrina segue se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O clube anunciou nesta terça-feira (16) a sua 12ª contratação para a competição. O novo reforço é o volante Samuel Andrade, 23 anos.







Revelado no Rio Branco de Americana (SP), o jogador se profissionalizou no XV de Piracicaba e no ano passado atuou na Ponte Preta, onde jogou a Série B. Em 2024, voltou para o XV e disputou 15 jogos - 12 como titular - na Série A2 do Campeonato Paulista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além de Andrade, o LEC havia contratado outros dois volantes: Kady e Tauã. Ainda para este setor do meio-campo, o técnico Emerson Ávila tem as opções de Marthã, Riquelmy e Pedro Cacho, remanescentes do Paranaense.





O técnico londrinense Edson Vieira conhece bem os três jogadores, todos com passagens pelo futebol paulista.

Publicidade





"O Samuel foi meu jogador quando subiu da base para o profissional do XV. No ano passado foi campeão da Série A com o Hélio dos Anjos na Ponte Preta. É um volante que sai um pouco mais, sabe jogar e é bom passador", enumerou.





"O Kady e o Tauã são mais primeiro volante, mais de marcação e contenção. O Kady tem bom cabeceio tanto na parte defensiva quanto no ataque. São dois jogadores bem experientes", frisou.





Com o anúncio de Samuel Andrade e de Danielzinho e Tauã, oficializados na segunda-feira (15) , o Londrina tem um elenco neste momento com 28 jogadores, além dos atletas da base que têm sido aproveitados por Emerson Ávila.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: