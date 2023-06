Com obrigação de vencer, Londrina EC recebe o Mirassol neste domingo no Café

Com o risco de terminar a rodada entre os quatro últimos da Série B, o Londrina desafia os seus problemas e a pressão pela campanha ruim no confronto deste domingo, às 11h, contra o Mirassol, no estádio do Café. O duelo, válido pela 12ª rodada do Brasileiro, será o terceiro sob o comando do técnico PC Gusmão, que ainda não conquistou ponto desde que assumiu o clube, há duas semanas.





Só a vitória vai aliviar o clima no Alviceleste. As quatro derrotas seguidas fizeram o time despencar na classificação e jogou a confiança do elenco também lá para baixo. A última vez que o LEC perdeu quatro jogos consecutivos havia sido na Série B de 2021, entre a oitava e a 11ª rodadas. Naquela oportunidade, o Tubarão ainda teria dois empates e só voltaria a vencer após seis tropeços.

"Uma das nossas maiores preocupações é resgatar a confiança do grupo. Trabalhar com derrotas é muito ruim e estes momentos influenciam direto no rendimento", reconheceu o técnico PC Gusmão. "Mas são estes jogadores que estão aqui neste momento que precisam trabalhar para revertermos esta situação".





O Londrina é o 16º colocado, com 10 pontos, e pode entrar em campo na zona do rebaixamento dependendo dos demais resultados da rodada. A Chapecoense, 17ª, com nove pontos, jogaria na sexta-feira à noite contra o lanterna ABC e, em caso de vitória, deixaria o LEC entre os quatros últimos. O jogo de Natal terminou após o fechamento desta edição.





O Tubarão ganhou pela última vez na Série B na sétima rodada, quando passou pelo Tombense por 2 a 0, fora de casa. De lá para cá, o Alviceleste sofreu nove gols e marcou apenas três vezes. Em 11 jogos, o aproveitamento é de 30%. Depois de começar bem a competição como mandante, o Londrina perdeu as duas últimas partidas no Café.





