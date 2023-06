Com volta de jogadores, Gusmão comemora elenco 'completo' para a retomada da Série B

O Londrina espera começar uma reação na Série B a partir do jogo contra o Avaí, no sábado (24), em Florianópolis, às 16h. A esperança alviceleste se baseia nas duas semanas cheias de treinamento, no maior conhecimento do elenco por parte do técnico PC Gusmão e na volta de alguns jogadores experientes.







O LEC voltará a campo na Ressacada 13 dias depois da última partida - derrota para o Mirassol, no estádio do Café. O período sem jogos foi utilizado pela comissão técnica para aumentar o ritmo dos treinamentos e preparar o time para a retomada da competição. "Conseguimos dar ênfase em todos os aspectos que serão necessários para esta volta. Trabalhamos muito forte e foi como quase uma seleção natural para sabermos quem resistiria para seguir. Temos um grupo que vem trabalhando com muita superação e perseverança", comentou o técnico PC Gusmão, em entrevista coletiva na quarta-feira (21), no CT da SM Sports. "Foi importante também para conhecermos melhor o elenco e recuperar alguns jogadores importantes dentro do grupo e vamos poder contar com todos eles para esta sequência".



Entre os retornos estão o lateral Léo Morais e o atacante Paulinho Moccelin após cumprirem suspensão automática. O goleiro Lucas Frigeri, que saiu machucado durante o último jogo, também está recuperado, assim como o meia Diego Jardel, ausente nas cinco rodadas anteriores, em razão de um problema muscular.





