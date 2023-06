Após período de treinos, PC quer LEC equilibrado na volta da série B

Uma campanha ruim e um time que oscila demais durante as partidas. Estas são as marcas até aqui do Londrina na Série B. O técnico PC Gusmão espera mudar esta cara a partir da retomada da competição no próximo sábado (24), quando o Alviceleste encara o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada.







Com a paralisação do Brasileiro, em razão da Data Fifa, o treinador ganhou duas semanas para treinar e conhecer melhor o elenco. Os treinamentos foram intensificados e Gusmão ganhou a volta de alguns jogadores importantes como o lateral Léo Morais, o meia Diego Jardel e o atacante Paulinho Moccelin.

PC Gusmão ficou satisfeito com o período de treinos e projeta uma evolução da equipe a partir da próxima partida.





