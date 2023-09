Corinthians acerta retorno do técnico Mano Menezes

O Corinthians vai anunciar oficialmente ao longo da tarde desta quinta-feira (28) o retorno do técnico Mano Menezes ao Parque São Jorge. O treinador já chegou ao CT Joaquim Grava para assinar contrato e irá comandar o treinamento de hoje. Menezes será o substituto do demitido Vanderlei Luxemburgo.







O Corinthians encaminhou um acordo com Mano na manhã desta quinta-feira. O presidente Duilio Monteiro Alves conduziu a negociação. O time alvinegro priorizava Tite, mas não avançou nas conversas e ouviu sobre a predileção pelo Flamengo. O alvo, então, passou a ser Mano Menezes.



Mano já esteve na mira de Duilio antes de Luxemburgo, mas optou pela permanência no Internacional, de onde foi demitido em julho deste ano. Agora ele está livre e animado para a terceira passagem pelo Parque São Jorge. O treinador de 61 anos negociou com um time árabe e foi sondado pela seleção paraguaia, porém, continuou livre no mercado.





O grande desafio é vencer a Sul-Americana. O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, no último jogo de Luxa. No Brasileiro, o time é o 11º colocado.