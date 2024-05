Corinthians anuncia novo patrocínio para o uniforme; veja detalhes

O Corinthian s anunciou nesta quarta-feira (22) um novo patrocínio para o uniforme da equipe masculina principal.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Foxlux vai estampar a barra frontal da camisa em contrato até dezembro deste ano. A marca já esteve no Corinthians e pertence ao Grupo Vellore.

Publicidade



A diretoria não anunciou valores, como ocorreu na apresentação dos R$ 370 milhões da Vai de Bet. O presidente Augusto Melo havia prometido "transparência máxima".



Os valores, de acordo com o GE, estão entre R$ 3 e R$ 4 milhões pelo contrato até o fim do ano.

O Corinthians agora conta seis empresas no uniforme: Foxlux, Vai de Bet, Ale, BMG, Ezze Seguros e Unicesumar.



"A Foxlux é uma empresa de enorme reputação e ficamos muito honrados em contar com a confiança e o apoio da marca ao Corinthians. Estou certo de que conquistaremos grandes objetivos juntos", disse Melo.