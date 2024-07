Com segundo gol nos acréscimos, Londrina EC bate o Caxias no Estádio do Café

O Londrina fez valer o mando de campo e garantiu a vitória por 2 a 0 em cima do Caxias, na tarde deste sábado (20), no estádio do Café. Os gols foram marcados por Rafael Longuine e Everton Moraes, no primeiro e segundo tempo, respectivamente. O triunfo fez o LEC alcançar os 23 pontos e deixar encaminhada a vaga para a segunda fase da Série C do Brasileiro. O resultado ainda mantém a equipe na sexta colocação na tabela, enquanto que o time do Rio Grande do Sul segue na penúltima colocação.





O LEC não fez um primeiro tempo primoroso, mas também não sofreu grandes sustos do adversário, que apresentou inúmeras dificuldades técnicas. O principal foi com Gabriel Silva, que mandou uma bomba, que parou na boa defesa de Gabriel Félix. O Tubarão respondeu logo na sequência num lance perigoso com Thiago Ennes e Daniel Amorim, que desperdiçou. Aos 24 minutos foi a vez de Maurício tentar o dele.

O goleiro do Caxias, Thiago Coelho, salvou o time gaúcho após ficar cara a cara com Daniel Amorim e evitar o pior. No entanto, não teve a mesma sorte quando Rafael Longuine apareceu em jogada pelo lado esquerdo de Iago Teles, com o camisa dez alviceleste cabeceando no fundo da rede, abrindo o placar e, de quebra, marcando o primeiro dele na competição. Robinho ameaçou descontar no finalzinho, mas ficou no quase.