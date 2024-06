Corinthians arranca empate com o Athletico em 'jogo da vida' para António

O Corinthians arrancou um empate com o Athletico em 1 a 1 neste domingo (23), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Christian abriu o placar e Cacá empatou nos acréscimos.



O Corinthians empatou aos 46 minutos do segundo tempo, com Cacá. O zagueiro que fez dois gols contra nos últimos três jogos marcou em rebote de cobrança de falta de Garro no travessão.

O empate no fim pode dar uma nova chance para António Oliveira. O técnico segue muito pressionado no comando.



O Athletico levou gol nos acréscimos nos últimos três jogos. Primeiro contra o Flamengo, depois Botafogo e agora o Corinthians.

O Timão segue na 18ª colocação e na zona do rebaixamento, com sete pontos. O Athletico agora é o quinto, com 19.



O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Cuiabá, quarta-feira, na Neo Química Arena. O Athletico visitará o Cruzeiro, no mesmo dia, no Mineirão.

Athletico larga na frente



O Athletico foi superior ao Corinthians na maior parte do primeiro tempo. O Furacão dominou no início, viu o Timão equilibrar ações e depois terminou a etapa inicial melhor.

O cenário da partida foi claro: o Athletico com a bola e forçando o jogo pelas pontas, enquanto o Corinthians tentou se defender para contra-atacar.



A estratégia de Cuca deu mais certo e o gol do Furacão saiu pelo lado: Esquivel cruzou e Christian subiu de cabeça entre Cacá e Caetano para deslocar Donelli. 1 a 0.

Corinthians reage



O Athletico voltou melhor para a etapa final, mesmo com a vantagem. Com Coronado na vaga do Mosquito, o Corinthians não conseguiu reagir.

O Timão, desorganizado, tentou sair para o jogo e deu mais espaços para o Furacão, que criou mais chances, como o chute de Cuello no travessão aos 19 minutos. O Corinthians só assustou em finalizações de fora da área.



Nos minutos finais, o Athletico conseguiu controlar o jogo e administrar a vitória magra sem grandes dificuldades. 1 a 0 para o Furacão contra o Corinthians mergulhado em crise.



Quando tudo parecia caminhar para a vitória do Athletico, o Corinthians achou o empate. Garro acertou a trave em cobrança de falta e Cacá, de peito, fez no rebote. O zagueiro fez dois gols contra nos últimos três jogos e agora marcou a favor.



O Athletico se lançou ao ataque e ainda teve duas chances claras nos acréscimos, mas não conseguiu desempatar.



Lances importantes



1 a 0. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Esquivel cruzou e Christian cabeceou no cantinho de Donelli para abrir o placar.



Ufa. Aos 19 minutos do segundo tempo, Cuello acertou lindo chute de fora da área e a bola explodiu no travessão.



1 a 1. Aos 46 minutos do segundo tempo, Garro acertou o travessão em cobrança de falta e Cacá marcou de peito no rebote.





FICHA TÉCNICA





Athletico 1 x 1 Corinthians

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data: 23 de junho de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Fernandinho e Di Yorio (Athletico) e Pedro Raul (Corinthians)

GOLS: Athletico: Christian, aos 44 minutos do primeiro tempo. Corinthians: Cacá, aos 46 minutos do segundo tempo.





Athletico: Léo Linck, Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian (Zé Vitor) e Erick (Gabriel); Nikão (Julimar), Cuello (Di Yorio) e Mastriani (Zapelli). Técnico: Cuca





Corinthians: Matheus Donelli, Leo Maná (Matheuzinho), Caetano, Cacá e Hugo (Matheus Araújo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado), Wesley (Kayke) e Pedro Raul (Arthur Sousa). Técnico: António Oliveira