Corinthians: Cássio vê Carlos Miguel bem, não fecha portas e avalia futuro

O goleiro Cássio se tornou reserva do Corinthians e tem futuro incerto no clube onde se tornou um grande ídolo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Cássio prioriza sua saúde mental no momento, mas não deixa de pensar no seu futuro como atleta. O goleiro ainda não definiu o que quer.

Publicidade



Ele se tornou reserva de Carlos Miguel após erros consecutivos e a admissão de que "não está bem de cabeça". O jogador acionou ajuda psicológica e psiquiátrica para lidar com as críticas.



Enquanto Carlos Miguel se firma na posição, Cássio mantém seu papel de capitão no dia a dia e conversa com sua família e empresário sobre 2025. Nenhuma porta está fechada.

Publicidade



Cássio tem contrato até dezembro e não avançou nas conversas sobre renovação. O goleiro não gostaria de terminar a história no Corinthians como reserva.



Pessoas próximas dizem que Cássio está dividido entre a ideia anterior de se aposentar no futuro pelo Corinthians e o desejo de ser titular e talvez respirar novos ares. Ele receberá propostas em julho, na reabertura da janela de transferências.

Publicidade



Cássio recebeu proposta do Grêmio no início do ano e sondagens do Cruzeiro e do exterior recentemente. A ideia é só conversar sobre uma possível saída mais para frente.



O Corinthians quer que Cássio fique, seja como titular ou na reserva. A diretoria e o técnico António Oliveira acreditam que o goleiro ainda pode ser decisivo em campo e também fora dele na afirmação de Carlos Miguel.



A direção do Timão deixa António à vontade para decidir o titular, sem qualquer pressão. O treinador português crê que o momento é de Carlos Miguel.