O Corinthians conseguiu o empate diante do América-MG na Neo Química Arena na noite de domingo (29) pelo Campeonato Brasileiro.

O placar só foi aberto na etapa final. Aloíso fez o do Coelho aos 21, e o empate veio com Gustavo Mosquito, aos 36 do segundo tempo.

O próximo compromisso do América é receber o Cuiabá no sábado (4), às 16h30. No mesmo dia, o Timão vai Goiás encarar o Atlético-GO às 20h30.