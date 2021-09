Corinthians empata na estreia de Willian e atinge 7 jogos invicto

O Corinthians chegou neste domingo (19) à sua maior série invicta deste Campeonato Brasileiro: sete jogos.



Na Neo Química Arena, em São Paulo, o time de Sylvinho empatou em 1 a 1 com o América-MG. O lateral Marlon abriu o placar para os visitantes e Giuliano empatou, ambos os gols no primeiro tempo.

A última derrota da equipe foi em 1º de agosto, para o Flamengo. Assim, o time alvinegro superou a sequência de seis jogos sem perder, alcançada de junho a julho deste ano.





Willian

Todas as atenções estavam no camisa 10, Willian, que fez sua reestreia pelo Corinthians neste domingo.





O atacante foi revelado nas categorias de base da equipe alvinegra e fez 41 partidas pelo clube de 2005 a 2007. A última havia sido contra o Botafogo, uma vitória por 3 a 2 no dia 15 de agosto daquele último ano.





Willian deixou o time do Parque São Jorge para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde ficou cinco anos e meio e venceu cinco vezes o campeonato nacional.





Depois, passou pelo Anzhi, da Rússia, antes de ir para o Chelsea, em 2013, clube pelo qual atingiu o auge da sua carreira, vencendo duas vezes a Premier League (2015 e 2017).





Foi como jogador do clube inglês que Willian atuou nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia, e também foi campeão com a seleção brasileira da Copa América de 2019.





Após uma curta passagem pelo rival Arsenal, o atacante chegou ao Corinthians como a cereja do bolo de uma série de contratações do clube.





Começou com Giuliano e Renato Augusto, depois foi anunciada a chegada de Róger Guedes e então a de Willian, que foi apresentado oficialmente na festa de 111 anos da instituição.







O atacante, que atuou 63 minutos na estreia, foi quem construiu a jogada do gol de empate da equipe alvinegra: arrancou do meio de campo, tabelou e cruzou para a área.





Após duas grandes defesas do goleiro Matheus Cavichioli, Giuliano marcou seu primeiro gol com a camisa do clube, em seu sétimo jogo.





Também foi o reencontro dos corintianos com o técnico Vagner Mancini. Ele treinou a equipe alvinegra em 45 jogos, até ser demitido em maio. Foram 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.





O empate mantém o Corinthians na zona de classificação para a Copa Libertadores, mas por pouco.





Na sexta posição, a equipe chegou a 30 pontos, um a mais que o Internacional, sétimo colocado, mas que tem um jogo a menos no torneio.





Próximos jogos





O próximo compromisso do Corinthians é no sábado (25), às 19h (horário de Brasília): clássico contra o Palmeiras, em casa.





Já o América-MG terá pela frente o São Paulo, antes, na quarta-feira (22), às 20h30 no Morumbi.





Ficha técnica





CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian (Renato Augusto), Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano (Luan) e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho





AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Anderson, Ricardo Silva e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Zé Ricardo), Juninho e Alê; Mauro Zárate (Yan Sasse), Ademir e Ribamar (Rodolfo). Técnico: Vagner Mancini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)





Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (ambos do DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Gabriel (C)

Gols: Marlon, aos 6min, e Giuliano, aos 16min do 1º tempo