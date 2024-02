Corinthians espanta zebra, domina o Cianorte e avança na Copa do Brasil

O Corinthians foi a Maringá (PR) e não deu qualquer chance à zebra. O Alvinegro paulista passeou no Estádio Willie Davids, venceu o Cianorte por 3 a 0 e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.





Wesley e Romero, duas vezes, fizeram os gols da classificação. Jogando de "camisa 9", o paraguaio chegou a cinco tentos na temporada e assumiu a artilharia do time.

O Corinthians afastou de vez o fantasma da derrota para o Cianorte em 2005. Há 19 anos, as equipes se enfrentaram no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, e o time paranaense venceu por 3 a 0 -na volta, o Alvinegro paulista goleou por 5 a 1 e seguiu vivo no torneio naquele ano.





O próximo adversário dos comandados por António Oliveira na Copa do Brasil sairá de Olaria x São Bernardo, que será disputado na próxima quarta-feira (28), às 15h30. O duelo da fase seguinte, também em jogo único, será disputado na semana dos dias 6 ou 13 de março.

A classificação vale R$ 1,47 milhão ao clube do Parque São Jorge. A premiação aumentou nesta edição e pagará até R$ 96,4 milhões ao campeão do torneio.





O Corinthians volta a campo no domingo (25) para enfrentar a Ponte Preta, na Neo Química Arena, às 20h, pela 10ª rodada do Paulistão. Já o Cianorte recebe o Andraus Brasil no mesmo dia, às 16h, pela última rodada do Campeonato Paranaense.

O JOGO





O Corinthians começou com um gol relâmpago do inspirado Wesley, e ampliou com o centroavante Romero. Enquanto o atacante de 18 anos infernizou a defesa adversária para inaugurar o placar, o paraguaio "incorporou" a camisa 9 — ele fez a função diante das lesões de Yuri Alberto e Pedro Raul. O clube do Parque São Jorge também mandou bola na trave e teve um tento anulado por impedimento.

O terceiro saiu após o intervalo e foi um golaço de jogada trabalhada. Sem correr riscos, O Alvinegro paulista passou a administrar o jogo na segunda etapa e ainda aumentou, carimbando a vaga na próxima fase. Com o adversário demonstrar qualquer reação, a equipe ainda rodou o time e seguiu dominando.