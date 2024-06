Corinthians lamenta morte de ex-goleiro César

O Corinthians lamentou a morte do ex-goleiro César (69), vítima de uma infecção generalizada. O clube destacou a passagem do arqueiro nos anos 80 e se solidarizou com familiares.



O ex-jogador atuou pelo clube alvinegro no início da década de 1980, mais precisamente em 1981 e 1982, e fez 58 jogos (56 oficiais) com a camisa do Coringão. Atuou ao lado de grandes ídolos da nossa história, como Sócrates, Zenon, Wladimir, entre outros e foi comandado por Osvaldo Brandão. Corinthians, em nota oficial: "O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento e se solidariza à família e amigos nesse momento de luto."

O que aconteceu

César estava internado desde o dia 8 de junho, devido a uma parada cardíaca. Inicialmente, ele foi a UPA do Francês e imediatamente foi transferido para o HGE.



O ex-jogador enfrentava dificuldades após enchentes no Alagoas e chegou a pedir ajuda ao Corinthians: "É uma força para eu ter uma oportunidade para continuar vivo, continuar na luta, porque eu me considero um cara guerreiro. A gente fica sem teto, sem chão, sem saber por onde começar. Estou precisando de uma força para eu ganhar uma nova vida, para eu poder trabalhar com as minhas pernas e parar de incomodar com essas coisas que acontecessem", disse ao UOL em 2022.



César fez 58 jogos pelo Corinthians (56 oficiais) e atuou ao lado de Sócrates, Zenon, Casagrande, Wladimir, Biro-Biro, Zé Maria e Paulo César Caju. O então goleiro foi comandando por Osvaldo Brandão. O alagoano também teve passagens por Juventus, CRB, Flamengo-PI e ASA.