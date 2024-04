Corinthians muda rotina para diminuir expectativa da torcida por reforços

Esse discurso é muito diferente do adotado no início do ano, quando o mandatário e o diretor Rubão prometeram "reforços de peso" e "time para ganhar tudo".

PÉS NO CHÃO





A adaptação na comunicação do Corinthians com a torcida também tem relação com Fabinho Soldado. O diretor ex-Flamengo chegou no fim de janeiro.



Fabinho fala pouco e, quando vai ao microfone, trata de não comentar negociações em andamento.



O executivo explica a Augusto Melo e Rubão sobre a importância da discrição. Essa já era uma prática do dirigente no Rubro-Negro.