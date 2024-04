Corinthians busca reforços, mas evita apostas e vê valores altos no mercado

O Corinthians quer se reforçar para o segundo semestre, mas encontra dificuldade no mercado da bola.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Corinthians entende que precisa de reforços prontos e evita contratar apostas.

Publicidade



O problema é que esses jogadores com status de titular custam mais caro. Consultas foram realizadas nos últimos dias, mas nenhuma negociação foi iniciada.



O time alvinegro tem pouco dinheiro em caixa e tenta antecipar R$ 40 milhões das vendas de Murilo (Nottingham Forest) e Felipe Augusto (Cercle Brugge) para respirar.

Publicidade



A prioridade desde o início do ano é reforçar o meio-campo. Com Fausto Vera em baixa e Maycon lesionado, Breno Bidon queima etapas e é titular ao lado de Raniele.



O apresentador Neto disse no "Os Donos da Bola" que o Corinthians tenta Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino) e Hernani (Parma-ITA). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4).



O UOL apurou que houve uma procura por Hernani no início do ano, mas nada ocorreu recentemente. No caso de Evangelista, o Bragantino negou qualquer conversa.



Eliminado do Campeonato Paulista, o Corinthians teve tempo para treinar com António Oliveira e decepcionou no empate em 1 a 1 com o Racing no Uruguai. O sinal de alerta está ligado.