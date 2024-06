Corinthians se espelha no Real Madrid por reformulação

O atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, citou Barcelona e Real Madrid para justificar a reformulação feita no clube.

Augusto diz que o Corinthians precisa ser grato, mas que ciclos se encerram. O presidente entende que foi corajoso ao liberar atletas identificados com o Timão.





O presidente não renovou com nomes como Gil, Giuliano e Renato Augusto no início do ano e mais recentemente fez pouca força para Paulinho ficar.

Enquanto isso, Cássio pediu para ir ao Cruzeiro a contragosto da diretoria.

Augusto citou Barcelona e Real Madrid pois entende que o Barça ficou mais tempo do que deveria com seus ídolos, enquanto o Real renovou o elenco para empilhar títulos.

O Real Madrid que venceu a última Liga dos Campeões tinha jovens talentos como Camavinga, Tchouaméni e Bellingham, além de Vini Jr e Rodrygo.



O mandatário do Corinthians crê que o elenco terá dificuldades a curto prazo, mas vai se acertar com esse novo elenco.



O capitão é Fagner, que deve sair no fim do ano. As demais lideranças chegaram neste ano ao clube: Gustavo Henrique, Raniele e Rodrigo Garro.



"Não queremos aqui quem não queira ficar. Queremos aqui os que querem jogar, assumir essa instituição. Daqui para frente a reformulação é muito importante. Estamos tendo essa coragem pela primeira vez. Olhem onde estão Real Madrid e Barcelona. Sou grato a todos, mas chega uma hora que se encerra o ciclo", disse Augusto, em entrevista coletiva.