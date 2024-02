Cristiano Ronaldo estreia nova comemoração em primeiro gol no ano

Cristiano Ronaldo fez seu primeiro gol no ano nesta quarta-feira (14), na vitória do Al Nassr sobre o Al Fahya, e estreou uma nova comemoração.



O atacante deu um salto, colocou os dois braços em cima do peito e fechou os olhos. A partida, que terminou em 1 a 0, foi válida pela Liga dos Campeões AFC.



Cristiano Ronaldo deixou o "Siu" de lado, mas o estádio entonou o som do mesmo jeito.



Nas redes sociais, os torcedores compararam a nova comemoração com a de Mbappé. O francês geralmente dá um pulo e coloca as duas mãos debaixo do braço.