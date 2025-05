Neymar, Gabigol, Coutinho, Thiago Silva e outros pedem fim de gramados sintéticos

Vários jogadores proeminentes publicaram nesta segunda-feira (18) um manifesto contra a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Atletas como Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho e Thiago Silva, com passagens por clubes da Europa e pela seleção brasileira, reclamaram dos campos artificiais.





"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos", dizem eles, em texto intitulado "Futebol é natural, não sintético!". "Objetivamente, com o tamanho e a representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção."





Diante do recorrente argumento de que os campos artificiais são melhores do que os gramados naturais de má qualidade vistos no Campeonato Brasileiro, em suas todas as suas divisões, os jogadores responderam: "A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim".





Eles preferiram não apontar no manifesto o risco de lesões -ainda são inconsistentes os estudos sobre o assunto. Mas problemas físicos em outras partes do mundo geraram proibições, e a Fifa (Federação Internacional de Futebol), embora permita o campo sintético, já avisou aos Estados Unidos, principal sede da próxima Copa do Mundo, que o torneio terá só grama natural.





"Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste", diz o texto dos atletas, compartilhado também por Cássio, Lucas Moura, Gerson e Alan Patrick.





"Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético", conclui o manifesto, replicado nos perfis dos esportistas nas redes sociais.





O movimento ocorre antes do conselho técnico do Campeonato Brasileiro, que definirá detalhes das regras deste ano. Três dos clubes da Série A pretendem mandar seus jogos em campos sintéticos. Já o fazem Palmeiras (Allianz Parque) e Botafogo (Engenhão). O Atlético Mineiro está concluindo a instalação do piso artificial na Arena MRV.





Recentemente reinaugurado, o estádio do Pacaembu, em São Paulo, também tem grama sintética. A arena tem sido utilizada pela Portuguesa no Campeonato Paulista. E a expectativa é que seja usada por São Paulo e Santos em partidas da competição nacional, cujo início está marcado para 29 de março.





Atualizada às 14h26.